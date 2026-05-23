انعقاد ندوة حوار الأديان لمدة يومين بعنوان "قائد شهيد، حامل لواء الإنسانية" في لكناو

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نُظِّمَت ندوةٌ حواريةٌ بين الأديان ولقاءٌ للعزاء لمدة يومين، في السادس عشر والسابع عشر من مايو/أيار، في تنظيم المكاتب، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية الشيعية في الهند. جمع هذا الحدث علماء دين وصحفيين وشخصيات سياسية ومثقفين وأفرادًا من مختلف الطوائف الدينية لمناقشة إرث وتضحيات المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. سلط المتحدثون في الندوة الضوء على دور إيران في دعم المجتمعات المضطهدة ومقاومة القوى العالمية. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين آية الله عبد المجيد حكيم إلهي، الذي تحدث عما وصفه بـ"التضحيات الجسام" التي قدمتها إيران في مواجهة الظلم. وأكد أن إيران دأبت على دعم المظلومين ومناهضة الظلم رغم ما واجهته من تكاليف باهظة وضغوط دولية. كما شارك في البرنامج الصحفي الهندي البارز أشوك باندي، الذي انتقد بشدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واتهم باندي الولايات المتحدة بتعزيز عدم الاستقرار والخوف تحت ستار الديمقراطية للحفاظ على هيمنتها العالمية. وصف الإرث السياسي لترامب بأنه إرثٌ يتسم بـ"العنف والاستغلال والفوضى". وفي إشارةٍ إلى الإرث التاريخي والثقافي لإيران، قال باندي إنه لو كان ترامب قد قرأ ملحمة الشاهنامة الفارسية للشاعر الفردوسي من القرن العاشر، "لما ارتكب خطأ مواجهة إيران". وأضاف أن الصراع لا يقتصر على طائفةٍ أو أمةٍ واحدة، بل يتناول مسألةً أوسع نطاقًا، ألا وهي قدرة الدول على الحفاظ على استقلالها بعيدًا عن الهيمنة الخارجية. وفي كلمته في الندوة، أشاد الباحث الهندوسي بانديت فيجاي شارما بـ"شجاعة ومقاومة" آية الله خامنئي، قائلاً إنه "لم ينحني قط أمام أمريكا". كما اتهم شارما الولايات المتحدة بتأجيج الصراعات في أنحاء العالم لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية.