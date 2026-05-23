وزيرة الخارجية الأيرلندي تدعو إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على مستوى الاتحاد الأوروبي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ دعت وزيرة الخارجية الأيرلندية إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، في ظل استمرار النظام المحتل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، قالت هيلين ماكنتي إن على الاتحاد الأوروبي توجيه "رسالة قوية" مفادها أن هذه التصرفات "غير مقبولة".

وقالت ماكنتي في برنامج "إكس": "أدعو اليوم، خلال اجتماع مجلس التجارة والشؤون الخارجية، إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على التجارة مع المستوطنات غير الشرعية. يجب أن نوجه رسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول ويجب أن يتوقف".

كما أشارت ماكنتي، في حديثها قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أن الوزراء سيناقشون الأمن الأوروبي، والوضع في غرب آسيا، وتأثيره على الأمن الاقتصادي للاتحاد. وقد سبق أن ضغطت دول أوروبية، من بينها إسبانيا وأيرلندا، لتعليق اتفاقية تنظم علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. يقودون تحالفًا يحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات حازمة: تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وحظر صادرات الأسلحة، وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب الإبادية في غزة وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. لطالما دعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية، التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.