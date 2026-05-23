هجوم جديد على مواقع إسلامية في الهند

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في السنوات الأخيرة، قدمت عدة جماعات تابعة لحركة الهندوتفا التماسات وقادت حملات تزعم فيها أن بعض المساجد والمواقع الإسلامية الأخرى بُنيت على أنقاض معابد أو مبانٍ هندوسية. وتركزت هذه الادعاءات على مواقع بارزة مثل مسجد جيانفابي في فاراناسي، ومسجد شاهي عيدجاه في ماثورا، ومسجد شمسي جامع في باداون، ومسجد شاهي في سامبهال. وآخر هذه الادعاءات مطالبة من منظمة هندو راكشا دال بالتحقيق في مزاعم وجود معبد شيفا قديم مدفون داخل حرم دار العلوم ديوبند في ولاية أوتار براديش. ونظم أعضاء من المنظمة احتجاجًا أمام مقر المقاطعة في ساهارانبور للضغط من أجل تحقيق مطلبهم.

وتضمن الاحتجاج، الذي قاده لاليت شارما، هتافات ضد النائبة في البرلمان عن حزب ساماجوادي، إقرا حسن، على خلفية مواجهتها الأخيرة مع الشرطة في ساهارانبور. ادّعى شارما وجود "معبد شيفا قديم مدفون" على عمق حوالي 14 قدمًا أسفل مبنى دار العلوم، ودعا إلى "تحقيق نزيه وشفاف" في الأمر. وقال إن المنظمة ستسعى أيضًا إلى اللجوء إلى القضاء للضغط من أجل إجراء تحقيق إداري. وأضاف شارما، أثناء تقديمه مذكرة إلى إدارة المقاطعة: "نطالب بإجراء مسح علمي من قِبل دائرة الآثار والجهات المعنية لضمان تحقيق شفاف ونزيه". وصفت منظمة "هندو راكشا دال" القضية بالخطيرة، وقالت إنه ينبغي فحصها باستخدام الأساليب التقنية والأثرية. ومع ذلك، لم تُقدّم أي أدلة رسمية علنًا لدعم هذا الادعاء، ولم تُعلن السلطات عن أي تحقيق. وتستشهد الجماعات الهندوسية غالبًا بالأدلة الأثرية، أو المسوحات التي أُجريت في الحقبة الاستعمارية، أو النصوص الدينية لتبرير مزاعمها التاريخية.