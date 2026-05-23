لماذا ألغى ترامب هجوماً إيرانياً آخر كان مخططاً له؟

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في الساعات الأخيرة من يوم الاثنين، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع برسالة نشرها على منصة TruthSocial. فقد صرّح في منشور على المنصة بأنه كان لديه خطة لاستئناف الحرب على إيران، لكنه أرجأ الهجمات في الوقت الراهن، مدعيًا أن قراره جاء استجابةً لنداءات من قادة الإمارات وقطر والسعودية الذين طلبوا منه تجنب المزيد من التصعيد. جاء هذا التصريح من ترامب بعد ساعات قليلة من نشر صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا يفيد بأن عددًا من قادة دول الخليج العربي أكدوا عدم علمهم بأي هجوم أمريكي وشيك على إيران. خداع أم إلغاء للهجوم؟ على الرغم من تصريحات ترامب بشأن إلغاء الهجوم على إيران، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية، أن قرار ترامب بتأجيل العمل العسكري ضد إيران قد يكون مجرد خدعة، وأنه قد يُقدم على شنّ ضربات عسكرية.

مع ذلك، لم تظهر أي بوادر لهجوم أمريكي جديد على إيران يوم الثلاثاء. في غضون ذلك، صرّح المحلل السياسي الأمريكي جون ميرشايمر بأن استئناف القصف لن يُجدي نفعًا. قال ميرشايمر: "يبحث ترامب بيأس عن مخرج من هذه الأزمة، لكنه لم يجد حلاً بعد"، مضيفاً: "ربما كان يأمل أن تضغط الصين على إيران للتوصل إلى اتفاق، لكن لم يُحرز أي تقدم في هذا الصدد. لقد تحدث اليوم مجدداً عن استئناف القصف، لكنه يدرك أن المزيد من القصف ليس الحل. السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو التوصل إلى اتفاق مع إيران". من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء أكسيوس الأمريكية أن مصدراً أمريكياً مقرباً من ترامب قال إن العديد من المؤيدين للحرب على إيران، الذين تحدثوا مع الرئيس منذ إعلانه يوم الاثنين، خرجوا بانطباع مفاده أنه "يميل إلى الضغط على الإيرانيين للتحرك في المفاوضات". ويضيف التقرير أن العديد من المسؤولين الأمريكيين الآخرين فوجئوا بإعلان ترامب يوم الاثنين، ويعترفون بحيرتهم بشأن الوجهة التي يسلكها. ويعتقد البعض أنه إذا لم يُحرز أي تقدم دبلوماسي، فقد يؤجل أي قرار مرة أخرى.