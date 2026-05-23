جيش الاحتلال الصهيوني يقصف مواقع بريف محافظ القنيطرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قصفَ جيشُ الاحتلال الإسرائيليّ بالمدفعيةِ مواقعَ، في محيط قرية طرنجا بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وتزامنَ القصفُ مع نَصْبِ القواتِ الإسرائيلية حاجزاً عسكرياً، عند مفرق صيدا الجولان في ريف القنيطرة، دونَ ورودِ معلوماتٍ عن عملياتِ اعتقال.

ويأتي ذلك، في إطار تحركاتٍ عسكريةٍ متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنوب غرب سوريا، حيث تشنُّ القواتُ الإسرائيلية بشكلٍ شبهِ يوميّ، عملياتِ توغّلٍ ومداهماتٍ في أريافِ درعا والقنيطرة على وجهِ الخصوص.

