زيارة 57 صحفياً من وسائل إعلام عالمية لمدرسة ميناب لتوثيق جريمة أمريكا البشعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن مسؤول منظمة تعبئة الإعلام في هرمزغان عن حضور 57 صحفياً من وسائل إعلام عالمية مختلفة إلى ميناب لزيارة مدرسة شجرة طيبة.

وأشار العقيد مجيد رنجبري، مسؤول تعبئة الإعلام في محافظة هرمزغان، في حديثه لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، إلى التخطيط الذي أُعدّ لتسليط الضوء عالمياً على مأساة مدرسة شجرة طيبة، وقال: إن 57 صحفياً من وسائل إعلام دولية مرموقة أُوفدوا إلى مدينة ميناب للاطلاع عن قرب على أبعاد هذه الجريمة المروعة.

وأضاف: إن الوفد الإعلامي زار مبنى مدرسة شجرة طيبة الذي ما يزال شاهداً مؤلماً على الهجوم الوحشي الذي شنّته أمريكا المجرمة على أهالي هذه المدينة، كما حظي اليوم بفرصة زيارة مقبرة شهداء ميناب المظلومين؛ حيث ترقد أجساد الأطفال الأبرياء والمعلمين المضحّين شاهدةً صامتة على هذه الجريمة الحربية.

وأكد رنجبري على أهمية هذا الحضور الإعلامي، قائلاً: لا شك أن هؤلاء الصحفيين قادرون على نقل ما شاهدوه في ميناب بأفضل صورة إلى الرأي العام العالمي، وإيصال معاناة أطفال هذه المدينة الأبرياء إلى مختلف أنحاء العالم.

وفي ختام حديثه، أعرب مسؤول تعبئة الإعلام في هرمزغان عن أمله في أن تشكل هذه المبادرة الإعلامية خطوة مؤثرة نحو كشف جرائم أمريكا والكيان الصهيوني على المستوى العالمي.

