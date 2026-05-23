قبائل محافظة صنعاء ينظمون وقفات شعبية مساندةً لغزة ولبنان وتنديدا للعدوان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت مديريات محافظة صنعاء عقب صلاة الجمعة، وقفات شعبية حاشدة تأكيدًا على ثبات الموقف المساند والمناصر لغزة ولبنان، وتنديدًا باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم، إنطلاقًا من قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم".

وجدّد أبناء صنعاء في وقفات بقرى وعزل المحافظة، العهد والوفاء للأشقاء في غزة ولبنان ومحور الجهاد والمقاومة، بالوقوف الدائم معهم، في مختلف الظروف، مؤكدين الجهوزية العالية واستمرار التعبئة لمواجهة أي تطورات أو تصعيد قادم.

ونددّوا باستمرار الكيان الصهيوني في قتل الأطفال والنساء وتدمير البيوت وارتكاب أبشع الجرائم في عدوانه على غزة والضفة الغربية والقدس الشريف بشكل يومي.

واستنكروا، استمرار التخاذل المخزي والتواطؤ المفضوح من قبل الأنظمة العربية والإسلامية تجاه العدوان الصهيوني المستمر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي تنكرت للقرآن والمقدسات، وخذلت الإسلام والمسلمين.

وأكد بيان صادر عن الوقفات، أن الشعب اليمني يتابع بغضب عارم وألم شديد استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس الشريف بشكل يومي، بالرغم من كل الاتفاقيات المعلنة والعهود المبرمة.

وأشار إلى أنه بالرغم من كل تلك الاتفاقات المعلنة والعهود المبرمة، إلا أن الكيان الصهيوني الغاصب والمعادي والمجرم يستمر في قتل الأطفال والنساء، وفي تدمير ما تبقى من بيوت في غزة، ويعمل على تعذيب الأسيرات الفلسطينيات، وتستخدم قواته المجرمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية للعدوان عليهن، كما يعمل على تهديدهن بالسلاح أثناء التقييد وعصب الأعين.

ونوه البيان بالمواقف السياسية الجيدة لعدد من الدول الأوروبية، احتجاجًا على جرائم الصهاينة بحق الأشقاء في غزة وبحق أبطال أسطول الصمود.

واستهجن استمرار التخاذل المخزي والتواطؤ المفضوح من قبل الأنظمة العربية والإسلامية، التي خذلت الإسلام والمسلمين، وتنكرت للقرآن والمقدسات، ومنعت شعوبها من اتخاذ أبسط المواقف نصرة لقضايا الأمة ومقدساتها.

وجدد بيان الوقفات، العهد والوفاء للأشقاء في غزة ولبنان ومحور الجهاد والمقاومة بالوقوف إلى جانبهم، ولن يكونوا وحدهم في أي وقت وفي أي ظرف، مؤكدًا أن التعبئة مستمرة والجهوزية عالية والأيدي على الزناد.

ودعا بيان الوقفات الجميع إلى متابعة محاضرات ودروس السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، التي يُلقيها خلال هذه الأيام المباركة، وفهم واستيعاب ما تتضمنه من أسس وثوابت مهمة جدًا في الصراع مع أهل الكتاب، والالتزام الكامل بما فيها من توجيهات وموجهات مهمة جدًا تؤسس للمرحلة القادمة.

وحذر جميع المسلمين من عواقب التفريط والتنصل عن المسؤولية تجاه قضايا الأمة المركزية، لافتًا إلى أن الخطر الحقيقي هو في السكوت والتخاذل وليس في الجهاد الذي يمثل سبيل النجاة والحل الوحيد للأمة.

وندد البيان باستمرار النظام السعودي الخائن العميل في استهداف الحج ومنع اليمنيين من زيارة بيت الله الحرام بأساليب متعددة لا تخدم إلا أعداء الإسلام والمسلمين.

ودعا البيان الجميع إلى المساهمة في دعم القوافل العيدية الداعمة لرجال الرجال في جبهات العزة والكرامة، حاثاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على صلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، والعناية بنظافة الشوارع والحدائق العامة والمنظر الحضاري لشعب الإيمان والحكمة.

