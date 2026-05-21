  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أسیا الوسطی وشبه القارة الهندية

زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران اليوم

21 مايو 2026 - 17:42
رمز الخبر: 1817287
زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران اليوم

من المقرر ان يزور قائد الجيش الباكستاني اليوم الخميس طهران بهدف الاجتماع والتشاور مع المسؤولين الإيرانيين.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ سيصل اليوم المارشال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، إلى طهران في إطار استمرار المحادثات والتشاور مع المسؤولين في طهران، وذلك في اطار الوساطة بين طهران وواشنطن.

وكان محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني، قد وصل أمس إلى طهران بهدف الاجتماع والتشاور مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذه الزيارة، التقى الوزير الباكستاني بالإضافة إلى اجتماعاته ومشاوراته مع نظيره الإيراني، كلاً من الرئيس مسعود بزشكيان وسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.
..........
انتهى/ 278
 

تعليقك

You are replying to: .
captcha