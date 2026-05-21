زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران اليوم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ سيصل اليوم المارشال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، إلى طهران في إطار استمرار المحادثات والتشاور مع المسؤولين في طهران، وذلك في اطار الوساطة بين طهران وواشنطن.

وكان محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني، قد وصل أمس إلى طهران بهدف الاجتماع والتشاور مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذه الزيارة، التقى الوزير الباكستاني بالإضافة إلى اجتماعاته ومشاوراته مع نظيره الإيراني، كلاً من الرئيس مسعود بزشكيان وسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

