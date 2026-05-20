تقرير الكونغرس: الولايات المتحدة تخسر ما لا يقل عن 42 طائرة في حرب استمرت 40 يومًا مع إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أفاد تقريرٌ صدر حديثًا عن الكونغرس الأمريكي بأن الجيش الأمريكي خسر ما لا يقل عن 42 طائرة خلال أربعين يومًا من الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث بلغت الخسائر المُقدّرة مليارات الدولارات. وقدّر التقرير، الذي أُعدّ للكونغرس بالاستناد إلى معلومات من البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية ووسائل الإعلام الدفاعية، التكلفة الإجمالية لخسائر الطائرات بنحو 2.6 مليار دولار.

إلا أن المشرّعين الأمريكيين يحذرون من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، قائلين إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان البنتاغون قد أحصى جميع الخسائر القتالية خلال الحرب ضد إيران. ووفقًا للوثيقة، تشمل الخسائر طائرات مقاتلة، وطائرات استطلاع، وطائرات تزويد بالوقود، ومروحيات إنقاذ قتالية، وطائرات مسيّرة. من بين الطائرات التي دُمرت أو تضررت أربع طائرات مقاتلة من طراز إف-15 إي سترايك إيغل، وطائرة إف-35 إيه لايتنينغ 2، وطائرة إيه-10 ثندربولت 2، وسبع طائرات تزويد بالوقود من طراز كي سي-135 ستراتوتانكر، وطائرة إنذار وتحكم محمولة جواً من طراز إي-3 سينتري.

كما أشار التقرير إلى خسارة طائرتين من طراز إم سي-130 جيه كوماندو 2، ومروحية إتش إتش-60 دبليو جولي غرين 2، و24 طائرة مسيرة من طراز إم كيو-9 ريبر، وطائرة مسيرة من طراز إم كيو-4 سي ترايتون. وقد استشهد عضو الكونغرس الديمقراطي الأمريكي إد كيس مؤخراً بأرقام مماثلة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، قائلاً إن واشنطن فقدت بالفعل حوالي 39 طائرة خلال الحرب مع إيران.