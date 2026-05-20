الكشف عن مصحف عثماني مطبوع بحبر ذهبي عمره 600 عام في معرض الدوحة الدولي للكتاب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يتألق الحبر الذهبي على صفحات مخطوطة عتيقة تعود لقرون مضت في معرض الدوحة الدولي للكتاب هذا الأسبوع، حيث تُعرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثماني، والتي كانت تُكتب خصيصًا للعائلة المالكة العثمانية. ووفقًا لمسلم أميني، مالك شركة غلوب آرت قطر، تُعرض هذه النسخة النادرة، المكتوبة بالحبر الذهبي والتي تُقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال قطري، في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026.

وأوضح أميني أن المخطوطة، التي يزيد عمرها عن 600 عام، تُعد من بين أثمن القطع الأثرية المعروضة في معرض الشركة هذا العام. وأشار إلى أن المصحف جزء من مجموعة أوسع تضم مخطوطات وكتبًا وتحفًا نادرة تُسلط الضوء على التاريخ الإسلامي والعالمي، إلى جانب قطع أثرية أخرى مثل السيوف والخناجر والسجاد. وأضاف أن المعرض يجمع قطعًا أثرية متفاوتة القيمة بناءً على ندرتها وأهميتها التاريخية، حيث تتجاوز قيمة بعضها مليون ريال.