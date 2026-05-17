محذّرا ترامب ولايتي: النزول الى البئر بحبل "الكيان الصهيوني" يكلف امريكا الكثير

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في إشارة إلى دبلوماسية ترامب العقيمة في الصين وأزمة واشنطن في الحسابات، أكد عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، ومستشار قائد الثورة الإسلامية على اكبر ولايتي أن النزل الى هذا البئر بحبل "إسرائيل" سيكلف اميركا الكثير.

وكتب ولايتي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X يوم الأحد: إن دبلوماسية ترامب العقيمة في بكين وعودته خالي الوفاض من الصين، واحباط وغضب أبو ظبي إزاء الكشف عن زيارة نتنياهو السرية لها، ومعالجة البنتاغون المشوهة للبيانات، كلها تمثل أزمة حسابات في واشنطن.

وأضاف: في ظل هذه الظروف، فإن تهديدات ترامب، التي تشتعل بالنفخ من قبل تل أبيب، تؤدي الى الوقوع في فخ استراتيجي.

وأكد ولايتي: إن النزول الى هذا البئر بحل "إسرائيل" سيكون مكلفا كثيرا "قريبًا، ستضطر واشنطن للبحث بفانوس عن بقايا مصداقيتها في غرب آسيا".

