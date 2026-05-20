الحكومة الهندوسية الأصولية الجديدة تبدأ في كلكتا بهدم منازل المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تصاعد التوتر مجدداً في كلكتا بعد أن تحولت الاحتجاجات ضد عمليات الهدم الأخيرة التي نفذتها الجرافات إلى أعمال عنف قرب ميدان بارك سيركس، مما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة. نُظمت الاحتجاجات قرب تقاطع بارك سيركس ذي النقاط السبع، اعتراضاً على حملات الهدم الأخيرة التي نُفذت في أجزاء من المدينة بدعوى وجود مبانٍ غير قانونية. وادعى السكان المحليون والمنظمات الاجتماعية أن هذه الإجراءات أثرت بشكل غير متناسب على المسلمين الفقراء والفئات الأقل حظاً اقتصادياً.

ووفقاً لشهود عيان، تجمع عدد كبير من السكان للاحتجاج على عمليات الهدم، متهمين الإدارة بهدم المنازل والمتاجر دون إشعار مسبق أو ترتيبات لإعادة التأهيل. وزعم المتظاهرون أن الحملة تستهدف بشكل انتقائي أفراداً من طائفة معينة بذريعة إزالة المباني غير القانونية. وقال أحد المتظاهرين: "يفقد الفقراء منازلهم ومتاجرهم بين عشية وضحاها. العديد من العائلات لا تجد مأوى. السلطات تعامل السكان العاديين كمجرمين". قال أحد السكان: "الناس ليسوا ضد القانون والنظام، ولكن لماذا تصل الجرافات في الغالب إلى الأحياء ذات الأغلبية المسلمة؟ يجب على الإدارة اتباع الإجراءات القانونية السليمة". في المقابل، ادعى مسؤولون في الشرطة أن الاحتجاج نُظّم دون ترخيص، وأن بعض المتظاهرين حاولوا قطع الطرق، مما أدى إلى تعطيل المنطقة.