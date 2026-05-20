بفعل الحرب على إيران.. شركة "العال" الإسرائيلية تقر بخسارة 69 مليون دولار أميركي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تكبدت شركة "العال" الإسرائيلية خسارة صافية للمساهمين بلغت 68.9 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2026، وهي أول خسارة لها منذ الربع الأول من عام 2023، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة ليفي هاليفي.

ويُقارن هذا بربح قدره 92.8 مليون دولار أميركي في الربع المقابل من العام الماضي،بحسب موقع "غلوبس".

وقد تأثرت نتائج الشركة بشكل خاص بالحرب على إيران، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وبدأ الضرر يطال إيرادات الشركة، إذ تأثرت بارتفاع أسعار الوقود. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 562.4 مليون دولار، بانخفاض حاد قدره 27% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، تستمر حصة شركة "العال" في السوق بالانخفاض في "مطار بن غوريون" (38% في الربع الأول من هذا العام)، فيما تؤجل شركات طيران أخرى (مثل الخطوط الجوية الأميركية والخطوط الجوية البريطانية) استئناف رحلاتها إلى "إسرائيل"، في ظل التوترات واحتمالية تجدد الحرب مع إيران.

وتبلغ قيمة أسهم الشركة 30% من قيمتها السوقية، ويتم تداولها بقيمة 7.16 مليار شيكل.

أما العائد خلال العام الماضي فلم يتجاوز 4%. ويمتلك المساهم المسيطر، كيني روزنبرغ، 42.4% من أسهم الشركة، بقيمة تتجاوز 3 مليارات شيكل.