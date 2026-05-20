الشيخ زكزاكي: دم الشهيد الإمام خامنئي سيسقط الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال الشيخ إبراهيم زكزاكي في رسالةٍ وجّهها إلى حفل تدشين الترجمة الهوساوية لكتاب "بالصبر ينال النصر"، إنّ الإمام خامنئي الشهيد ودمه الطاهر سيُسقطان الكيان الصهيوني. أُقيم حفل التدشين يوم الاثنين، إلى جانب رسالةٍ خاصة من إبراهيم زكزاكي، وبحضور فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. وخلال الفعالية، التي حضرها عددٌ من المثقفين والناشطين الثقافيين والشخصيات الدينية والدولية، تمّ أيضاً الكشف عن ترجمتين ألمانية وكازاخية للكتاب.

وكان من أبرز فقرات الحفل بثّ رسالةٍ مصوّرة من إبراهيم زكزاكي، زعيم الشيعة في نيجيريا، أشار فيها إلى الخلفية العائلية والتاريخ الثوري للإمام خامنئي، واصفاً إياه بالخليفة الجدير لروح الله الخميني (رحمه الله)، مؤسس الثورة الإسلامية. صرح إبراهيم زكزاكي بأن القائد الشهيد، رغم جراحه التي لازمته لأكثر من أربعة عقود، واصل مسيرة الثورة والدفاع عن الأمة الإسلامية بعزيمة راسخة وطاقة شبابية متجددة. وفي جزء آخر من رسالته، وصف الإمام خامنئي بأنه شخصية فريدة في العلم والشجاعة والفكر والقيادة، مؤكداً أن أتباعه يتعهدون بمواصلة نهجه. وفي ختام كلمته، شدد الزعيم الشيعي النيجيري على مستقبل مشرق لجبهة الحق في مواجهة الكبرياء العالمي تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية، السيد مجتبى خامنئي. وقال إن السيد مجتبى خامنئي سيواصل هذا النهج حتى زوال الكبرياء العالمي وإقامة عظمة الثورة الإسلامية.