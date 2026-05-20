ساندرز: "لا مزيد من الشيكات على بياض لمجرمي الحرب"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ دعا السيناتور المستقل بيرني ساندرز الكونغرس إلى وقف منح المزيد من "الشيكات على بياض" لمجرمي الحرب، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل استطلاع رأي جديد يُظهر أن نحو 60% من الأمريكيين يعارضون تقديم المزيد من الدعم. وفي منشور له على موقع X يوم الاثنين، استشهد السيناتور المخضرم باستطلاع رأي حديث يُظهر أن 57% من الأمريكيين لم يعودوا يؤيدون تدفق المساعدات الاقتصادية والعسكرية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. وكتب ساندرز على حسابه في X: "وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا، يعارض 57% من الأمريكيين تقديم الولايات المتحدة المزيد من الدعم الاقتصادي والعسكري لإسرائيل، بينما يؤيده 37% فقط".

وأكد قائلاً: "على الكونغرس أن يستمع إلى الشعب الأمريكي. كفى شيكات على بياض لمجرمي حرب مثل بنيامين نتنياهو"، علمًا بأن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بموجب اتفاقية مدتها عشر سنوات وُقِّعت عام ٢٠١٦، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ٣٨ مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل حتى عام ٢٠٢٨، بما في ذلك ٥ مليارات دولار لمنظومة القبة الحديدية المضادة للطائرات، وفقًا لقناة برس تي في. وإجمالًا، تُمثل المساعدات الأمريكية نحو ١٦٪ من الميزانية العسكرية للنظام. وفي مارس الماضي، قدّم ساندرز ثلاثة قرارات، ساعيًا إلى منع بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب ٦٦٠ مليون دولار. علاوة على ذلك، استدرج نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حرب غير مبررة ضد إيران في ٢٨ فبراير.

أسفر هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي العبثي عن اغتيال مسؤولين وقادة إيرانيين بارزين، واستهداف البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك المنشآت الاقتصادية. ووفقًا لأحدث الإحصاءات، فقد أكثر من ٣٣٠٠ إيراني حياتهم في هذا العدوان.