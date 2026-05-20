زعيم شيعي كشميري يُكرّم الشهيد إبراهيم رئيسي كرمز للمقاومة والوحدة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشاد السيد حسن الموسوي الصفوي، رئيس جمعية أنجمن شريعة شيعیان جامو وكشمير، بالرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي في ذكرى وفاته، واصفًا إياه بالقائد الشجاع النزيه الذي كان يضع مصلحة الشعب في المقام الأول، والذي كرس حياته لحماية الأمة الإسلامية والمجتمعات المضطهدة والقيم الإسلامية.

وفي بيان تأبيني، قال الموسوي إن وفاة رئيسي المفاجئة لم تكن خسارة كبيرة لإيران فحسب، بل للعالم الإسلامي بأسره. وأثنى على الرئيس الراحل لموقفه الحازم في دعم العدالة وحركات المقاومة والشعوب المضطهدة خلال فترة حكمه، ولموقفه الرافض باستمرار لما وصفه بالقوى الإمبريالية.

وأضاف أن شخصية الشهيد رئيسي عكست الإخلاص والبساطة وخدمة الشعب والالتزام الديني، مؤكدًا أن ولاءه لمبادئ الثورة الإسلامية وتوافقه الوثيق مع قيادة آية الله علي خامنئي سيظلان خالدين في الذاكرة. وذكر الموسوي كذلك أن رئيسي كان ينظر إلى مسؤولياته السياسية والإدارية كعبادة، وعمل من أجل تقدم إيران واستقرارها وسيادتها.

ووصفه بأنه قائد نادر ومخلص، ستبقى تضحياته خالدة في التاريخ. كما نعى الزعيم الديني الكشميري ضحايا حادث تحطم المروحية، ولا سيما وزير الخارجية الإيراني السابق حسين أمير عبد اللهيان والمسؤولين المرافقين له. ودعا الله أن يرفع من شأن الشهداء، وأن يثبت الشعب الإيراني على مواصلة مسيرته.