مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يهدف إلى الحد من صلاحيات ترامب في شن حرب على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا بشأن صلاحيات الحرب، يهدف إلى اشتراط موافقة الكونغرس على استمرار العدوان العسكري الأمريكي على إيران. وصوّت المجلس، يوم الثلاثاء، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 47 لصالح المضي قدمًا في هذا الإجراء الذي قدّمه السيناتور الديمقراطي تيم كين.

وصوّت السيناتورات الجمهوريون بيل كاسيدي، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وراند بول لصالح إقرار القرار. في المقابل، صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان ضدّ القرار تمهيدًا لعرضه على المجلس. وامتنع السيناتورات الجمهوريون جون كورنين، وتوم تيليس، وتومي توبرفيل عن التصويت.