سموتريتش يأمر بالإخلاء الفوري لخان الأحمر بعد ورود أنباء عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وقّع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يوم الثلاثاء، أمراً فورياً بإخلاء مخيم خان الأحمر البدوي في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير جميع سكانه الفلسطينيين قسراً، رداً على تقارير تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرة توقيف بحقه. وقال سموتريتش في تصريحات صحفية: "لقد أعلنت السلطة الفلسطينية الحرب علينا، وسأرد بالحرب مستخدماً صلاحياتي"، مضيفاً أنه سيستهدف أي مصالح اقتصادية أو غيرها للسلطة الفلسطينية تقع ضمن نطاق سلطته. كما صرّح سموتريتش بأنه يعتزم إحداث "ثورة" في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أُبلغ بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تُعدّ لإصدار مذكرة توقيف بحقه.

ويقطن مخيم خان الأحمر نحو 200 فلسطيني يعيشون في مساكن من الصفيح وخيام. وقد واجه المخيم محاولات إسرائيلية متكررة لتهجير سكانه تمهيداً لمشروع الاستيطان الضخم المعروف باسم E1. تقع القرية وسط مستوطنات إسرائيلية، ضمن منطقة تستهدفها إسرائيل في مشروعها الاستيطاني الذي سيضم أكثر من 3500 وحدة سكنية، ويربط مستوطنة معاليه أدوميم بغرب القدس. ويقول الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان إن الخطة ستعزل القدس المحتلة عن محيطها، وستقسم الضفة الغربية إلى قسمين. وقد لاقى مشروع مستوطنة E1 معارضة دولية واسعة، لأن تنفيذه سيقوض بشدة إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.