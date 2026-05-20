الهند ترفع أسعار البنزين والديزل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ رفعت شركات بيع الوقود الحكومية في الهند أسعار البنزين والديزل بأقل من روبية واحدة للتر الواحد يوم الثلاثاء، في ثاني زيادة خلال أسبوع لتعويض بعض الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الحرب مع إيران. وبعد زيادة قدرها 0.9 روبية تقريبًا (0.0093 دولارًا أمريكيًا)، سيدفع المستهلكون 98.64 روبية للتر البنزين في نيودلهي و91.58 روبية للتر الديزل، وفقًا لما ذكره التجار. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الأسعار تختلف في أنحاء البلاد بسبب الضرائب الإقليمية. وعلى الرغم من تحرير أسعار البنزين والديزل في الهند، إلا أن الحكومة تمارس نفوذًا كبيرًا على الأسعار بصفتها المساهم الأكبر في شركات البيع بالتجزئة الرئيسية.

وقالت سوجاتا شارما، وكيلة وزارة النفط، يوم الاثنين، إن شركات بيع الوقود الحكومية تتكبد خسائر يومية قدرها 7.5 مليار روبية. وأضافت شارما أن الحكومة لا تعتزم تقديم أي دعم مالي لها. أفادت مصادر في شركات التكرير بضرورة رفع الأسعار مجدداً لتعويض الخسائر. ولم ترد شركات بيع الوقود بالتجزئة على رسائل رويترز الإلكترونية التي طلبت فيها التعليق. تُعدّ الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وكانت من آخر الاقتصادات الكبرى التي رفعت أسعار الوقود بالتجزئة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار عالمياً. وتميل شركات النفط الحكومية الهندية (IOC.NS)، وهندوستان بتروليوم (HPCL.NS)، وبهارات بتروليوم (BPCL.NS)، التي تسيطر مجتمعةً على أكثر من 90% من شبكة تضم 103 آلاف محطة وقود، إلى تحديد الأسعار بشكل متزامن.