ارتفاع معدل التضخم في كندا إلى 2.8%

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ هذه هي المرة الأولى منذ عامين تقريبًا التي يرتفع فيها مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.8%، مما يؤكد كيف بدأت آثار الحرب على إيران، التي بدأت في 28 فبراير، تتسرب بسرعة إلى الاقتصاد، وفقًا لرويترز. ومع ذلك، جاء معدل التضخم أقل من توقعات المحللين والاقتصاديين، حيث انخفضت تكاليف السفر والسياحة، وبعض نفقات الإقامة، وأسعار الأثاث في أبريل على أساس سنوي. وكان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدل تضخم سنوي بنسبة 3.1% ومعدل تضخم شهري بنسبة 0.7%. أفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن معدل التضخم الشهري بلغ 0.7% في أبريل. وأضافت الهيئة أن إلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين في أبريل 2025، والذي أدى إلى انخفاضات شهرية في أسعار البنزين والغاز الطبيعي، قد خرج الآن من نطاق التغيرات السنوية، مما أدى بدوره إلى زيادة الضغط على جميع بنود سلة مؤشر أسعار المستهلك. وارتفعت تكلفة البنزين بنسبة 28.6% في أبريل، وبأكثر من 38% منذ بدء تطبيق الضريبة، مما رفع تكاليف النقل بنسبة 7.6% في أبريل، وهي أعلى نسبة منذ نوفمبر 2022. كما ارتفعت أسعار البنزين على أساس سنوي مع انتهاء تأثير ضريبة الكربون.

وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات سنوية كبيرة أخرى في أبريل، حيث ارتفعت بنسبة 3.5%، مقابل زيادة قدرها 4% في مارس. ارتفعت الإيجارات بنسبة 3.6%، وزادت تكلفة سيارات الركاب بنسبة 2.8%. وشهدت مؤشرات التضخم الأساسية، التي يراقبها بنك كندا عن كثب لقياس اتجاهات التضخم الكامنة، تباطؤًا. وبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك، وهو المكون الأوسط في سلة مؤشر أسعار المستهلك، 2.1% في أبريل/نيسان، مقارنةً بـ 2.3% في مارس/آذار. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك المعدل، الذي يستثني التغيرات السعرية الأكثر حدة، إلى 2% من 2.2% في الشهر السابق. وقدّم رئيس الوزراء مارك كارني إعفاءً لمدة خمسة أشهر من ضريبة الإنتاج على البنزين بقيمة 10 سنتات للتر الواحد.