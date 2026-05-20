سكان كارجيل یجمعون 20.9 مليون روبية في حملة تضامن كبيرة مع الشعب الإيراني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أظهر سكان منطقة كارجيل الهندية، بإيمانهم العميق، تضامنًا وتعاطفًا استثنائيين مع الشعب الإيراني النبيل، حيث جمعوا تبرعات نقدية سخية. في زمنٍ تتجاوز فيه أعمال الإيثار والوحدة الحدود الجغرافية، أكد سكان كارجيل، بوعيهم وإيمانهم، على ولائهم الراسخ للشعب الإيراني الشجاع، من خلال مشهد إنساني رائع. ففي حملة تبرعات عفوية، نجح سكان المنطقة في جمع 20,996,874 روبية هندية، أي ما يعادل حوالي 35 مليار تومان إيراني، دعمًا لإيران.

وقد سُلمت هذه الأموال، ثمرة تبرعات صادقة من الأهالي، إلى صندوق الإمام الخميني التذكاري في فرعه الرئيسي بكارجيل، ليتم توجيهها نحو تقديم المساعدة وتلبية الاحتياجات الملحة. هذه المبادرة النبيلة، التي تتجاوز مجرد مساهمة مالية، تُعدّ رمزًا ساطعًا لـ"جغرافيا القلوب" والروابط التاريخية والدينية والثقافية العميقة التي جمعت بين شعب كارجيل وإيران الإسلامية لقرون. لقد أثبت سكان هذه الأرض، المشهورون بحبهم وولائهم لمبادئ الثورة الإسلامية، مرة أخرى أنهم، في خضمّ الاضطرابات والمصاعب، يقفون رفاقًا ومتعاطفين مع الشعب الإيراني.

رسالة هذه البادرة التاريخية للعالم واضحة وجلية: لا يمكن للحدود المصطنعة أن تخلق فجوة بين الأمم التي تتشارك المثل العليا والجذور الدينية نفسها. بهذا العمل الخالد من التضحية، جسّد شعب كارجيل دروس الوفاء، ووقفوا إلى جانب المظلومين، وساندوا حلفاءهم بأروع صورة ممكنة.