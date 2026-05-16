إطلاق المحطة القرآنية المركزية لإحياء زيارة الإمام الجواد (عليه السلام) في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، المحطة القرآنية المركزية لإحياء زيارة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)، في مدينة الكاظمية المقدسة.

ويقيم المحطة معهدُ القرآن الكريم في بغداد التابع للمجمع، ضمن برامجه الهادفة إلى نشر الثقافة القرآنية وخدمة الزائرين في المناسبات الدينية.

وقال مسؤول وحدة النشاطات في المعهد السيد محمد عمير الساعدي، إنَّ "المحطة تتضمن مشروع تعليم القراءة الصحيحة للزائرين، إلى جانب عددٍ من الفعاليات والأنشطة القرآنية التي تُقام خدمةً لزائري الإمام الجواد (عليه السلام)".

وأضاف أنَّ "هذه المبادرات تسهم في تعزيز الأجواء الإيمانية، ونشر تعاليم القرآن الكريم بين مختلف فئات المجتمع خلال الزيارات المليونية".

ويحرص معهد القرآن الكريم في بغداد على إقامة البرامج القرآنية في المناسبات الدينية؛ لإيصال الرسالة القرآنية إلى الزائرين، وتعزيز حضور القرآن الكريم.

