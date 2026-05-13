صنعاء تحذر من أن السياسات السعودية تهدد جهود السلام في اليمن والاستقرار الإقليمي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذّر نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين في صنعاء، عبد الواحد أبو راس، يوم الثلاثاء، من عواقب استمرار السياسات العدائية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية تجاه اليمن. وفي رسالتين متطابقتين موجهتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أنطونيو غوتيريش، قال أبو راس إن مساعي الرياض لتحقيق طموحاتها الاقتصادية، في الوقت الذي تساهم فيه بتدمير دول المنطقة خدمةً للمصالح الأمريكية، محكوم عليها بالفشل. وأكد أن استمرار المملكة العربية السعودية في تأخير عملية السلام في اليمن بات أمراً غير مقبول.

وأوضح أبو راس أن الوضع الراهن، المتمثل في حالة انعدام السلام والحرب، قد يدفع سلطات صنعاء إلى تبني خيارات أكثر فعالية لضمان حقوق الشعب اليمني وإنهاء الأزمة الإنسانية. وعلى الصعيد الإقليمي، حذّر من أن استمرار الحصار المفروض على اليمن منذ مارس/آذار 2015، إلى جانب الأعمال العدائية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون، قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. ربط نائب وزير الخارجية هذه المخاوف بالتوترات الأوسع نطاقاً الناجمة عن تصعيد الاحتلال الأمريكي الإسرائيلي للضغوط على إيران. كما انتقد المجتمع الدولي والأمم المتحدة، متهماً إياهما بإضفاء الشرعية على أعمال تنتهك القانون الدولي عندما تتوافق مع مصالح سياسية.