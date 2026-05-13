رويترز تكشف عن مشاركة السعودية في العدوان الامريكي الصهيوني على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال مسؤولان غربيان مطلعان، إن ​السعودية شنت العديد من ​الهجمات ​غير المعلنة في إطار العدوان الامريكي الصهيوني المشترك على ‌إيران ⁠ردا على هجمات ​شنتها ​طهران ⁠على قواعد عسكرية أمريكية المملكة ​خلال ​الحرب الأخيرة .

ووفق وكالة "رويترز"، تمثل الهجمات السعودية، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، المرة الأولى التي يُعرف فيها أن المملكة قامت بعمل عسكري مباشر على الأراضي الإيرانية .

وقال المسؤولان الغربيان إن "الهجمات، التي شنتها القوات الجوية السعودية، قُدِّر أنها نُفذت في أواخر شهر مارس".

وصرح أحدهما بأنها كانت مجرد "ضربات متبادلة ردا على تعرض قواعد أمريكية في السعودية للقصف". ولم تتمكن رويترز من تأكيد ماهية الأهداف المحددة.

وردا على طلب للتعليق، لم يتطرق مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السعودية بشكل مباشر إلى ما إذا كانت الضربات قد نُفذت فعلا.



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف، أمس أول الاثنين، أن الإمارات نفذت ضربات عسكرية "بشكل سري" في إيران.



ومنذ العدوان الامريكي الصهيوني الغاشم على ايران، ردت إيران على جميع قواعد عسكرية في دول الخليج الفارسي بالصواريخ والطائرات المسيرة.

