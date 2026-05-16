فتح جميع المنافذ الجمركية العراقية أمام إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ مضى أكثر من شهر على الحصار البحري الأمريكي، وتضاعفت التجارة الإيرانية عبر السكك الحديدية مع الصين ثلاث مرات، واستحدثت باكستان مساراً عبورياً جديداً مع إيران، وأصبحت تسمح بعبور بضائع الدول الأخرى عبر أراضيها متجهة إلى إيران.

والآن، كلّفت بغداد كلاً من إدارات الجمارك في المناطق الشمالية والوسطى والغربية والجنوبية، وإدارة جمارك البريد الجوي، وجمارك مطار بغداد الدولي، بتفعيل عمليات نقل الترانزيت وإعادة تحميل البضائع مع إيران.

.........

انتهى/ 278