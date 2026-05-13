باكستان ترفض تقرير شبكة سي بي إس حول الطائرات الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رفضت باكستان بشدة تقريرًا حديثًا لشبكة سي بي إس نيوز زعم وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، واصفةً إياه بالمضلل والمقصود به تقويض الاستقرار الإقليمي.

وفي بيان رسمي صدر في 12 مايو/أيار 2026، أوضحت باكستان أنه عقب وقف إطلاق النار وخلال الجولة الأولى من محادثات إسلام آباد، وصلت عدة طائرات من إيران والولايات المتحدة إلى البلاد لتسهيل حركة الدبلوماسيين وفرق الأمن والموظفين الإداريين المرتبطين بعملية التفاوض. وبينما لم تُستأنف المحادثات الرسمية بعد، استمرت التبادلات الدبلوماسية رفيعة المستوى. وأشار البيان إلى أن زيارات وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد قد سُهّلت من خلال الترتيبات اللوجستية والإدارية القائمة.

وشددت باكستان على أن الطائرات الإيرانية المتوقفة حاليًا في البلاد وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، ولا "ترتبط بأي شكل من الأشكال بأي خطة عسكرية طارئة أو ترتيبات حفظ أمن". ووصفت الادعاءات المخالفة بأنها "مجرد تكهنات ومضللة ومنفصلة تمامًا عن الواقع". أكدت باكستان مجدداً دورها كوسيط محايد ومسؤول، مشيرةً إلى أنها قدمت دعماً لوجستياً وإدارياً روتينياً بشفافية تامة وتواصل منتظم مع جميع الأطراف المعنية. واختتم البيان بالقول: "تظل باكستان ملتزمة بدعم جميع الجهود الصادقة الرامية إلى تعزيز الحوار، وخفض التوترات، والنهوض بالسلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي".