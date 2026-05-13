تياجو أفيلا يعود إلى البرازيل، ويصف إساءة معاملة السجناء في الحجز الإسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عاد الناشط البرازيلي تياغو أفيلا إلى ساو باولو يوم الاثنين بعد اعتقاله وترحيله من إسرائيل، حيث تعرض للتعذيب وشهد انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين خلال عشرة أيام من احتجازه. كان أفيلا والإسباني سيف أبو كشك ضمن "أسطول الحرية العالمي" الذي انطلق من إسبانيا في 12 أبريل/نيسان حاملاً مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ساعياً لكسر الحصار الإسرائيلي. اختُطف الرجلان ونُقلا إلى إسرائيل بعد أن اعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول، بينما نُقل أكثر من مئة ناشط آخر مؤيد للفلسطينيين إلى جزيرة كريت. قال أفيلا للصحفيين لدى وصوله إلى مطار ساو باولو-غوارولوس الدولي: "عودتي كانت مجرد تصحيح لانتهاك خطير.

لقد اختطفتني إسرائيل، ولم أسجن". وأكد أفيلا أنه وأبو كشك تعرضا لانتهاكات مختلفة خلال فترة احتجازهما، مضيفاً أن الأسرى الفلسطينيين في الزنازين المجاورة عانوا من معاملة أسوأ. قال أفيلا بينما كان أنصاره يرفعون لافتات تدعو البرازيل إلى قطع العلاقات مع إسرائيل: "نحن بحاجة إلى هزيمة نتنياهو ودونالد ترامب، نحن بحاجة إلى هزيمة مجرمي الحرب".