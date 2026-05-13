باكستان تستضيف تجمعاً ضخماً بعنوان "شهداء الأمة" في لاهور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يستعد المسلمون الشيعة في باكستان لعقد تجمع حاشد لإحياء ذكرى قائد الأمة الراحل، الإمام السيد علي حسيني خامنئي، في 13 يونيو/حزيران 2026، في منار باكستان بلاهور. يُنظم هذا التجمع، الذي يحمل اسم "شهيد الأمة"، ويستضيفه تحالف من المنظمات والمؤسسات الشيعية في جميع أنحاء باكستان. يهدف هذا الحدث التاريخي إلى تكريم حياة وإسهامات ونضال القائد الراحل ورفاقه الشهداء، الذين أشعلت تضحياتهم موجات من الحزن والتضامن والذكرى في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وخاصة في باكستان. يصف المنظمون "شهيد الأمة" بأنه أكبر مؤتمر وطني من نوعه في باكستان من حيث الوصول إلى الجمهور وتنوع المشاركين. إلى جانب مئات من كبار علماء الشيعة، سيحضر عدد كبير من كبار رجال الدين السنة، مما يُبرز روح الوحدة والوئام بين المذاهب في تكريم الشهيد. منذ استشهاد آية الله الإمام السيد علي حسيني خامنئي المأساوي، استمرت مراسم العزاء والتأبين في مختلف المدن الباكستانية.

وقد أقيمت بالفعل العديد من الاحتفالات في كراتشي، ولاهور، وإسلام آباد، وروالبندي، وبيشاور، وأجزاء من إقليم السند، والعديد من مدن ومناطق جيلجيت-بالتستان. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التجمع المرتقب في منار باكستان غير مسبوق من حيث الحجم والحضور والأهمية الوطنية. وقد بدأت الاستعدادات والأنشطة الترويجية لهذا التجمع الجماهيري على مستوى البلاد منذ ما يقارب الشهر، مع توقع مشاركة جماهيرية واسعة وحضور قوي من مختلف الطوائف في فعالية شهر يونيو.