البنتاغون: الحرب الأمريكية ضد إيران كلّفت ما يقرب من 29 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من التقديرات السابقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زعم مسؤول في البنتاغون، يوم الثلاثاء، أن الحرب ضد إيران كلّفت الولايات المتحدة ما يقارب 29 مليار دولار منذ اندلاعها أواخر فبراير/شباط. وقال وكيل وزارة الدفاع، المراقب المالي وكبير المسؤولين الماليين، جولز جاي هيرست، خلال شهادته أمام اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب: "في وقت تقديم الشهادة، كان المبلغ 25 مليار دولار، لكن فريق الأركان المشتركة وفريق المراقب المالي يراجعان هذا التقدير باستمرار، ولذا نعتقد الآن أنه أقرب إلى 29 مليار دولار". وأضاف: "يعود ذلك إلى تكاليف الصيانة والاستبدال المستمرة للمعدات، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل العامة اللازمة لاستمرار وجود القوات في مناطق العمليات".

خلال جلسة استماع في أواخر أبريل، ادعى هيرست أن الولايات المتحدة أنفقت ما يقارب 25 مليار دولار على الحرب ضد إيران. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت سابقًا بأن تقدير هيرست البالغ 25 مليار دولار للكونغرس هو رقم منخفض جدًا، ولا يشمل التكلفة التقديرية لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقواعد الأمريكية في غرب آسيا. وذكر أحد المصادر أن التقدير الأكثر دقة أقرب إلى 40-50 مليار دولار، عند احتساب تكاليف الإصلاح واستبدال الأصول المتضررة. وعندما سُئل وزير الحرب بيت هيغسيث عما إذا كان بإمكانه تقديم بيان رسمي أكثر تفصيلًا عن تكلفة الحرب مع إيران للكونغرس، أشار إلى أن البنتاغون "سيشارك ما يستطيع... عندما يكون ذلك مناسبًا ومطلوبًا".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا حربًا على إيران في أواخر فبراير، مما أدى إلى رد طهران على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أوائل أبريل بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات في إسلام آباد فشلت في التوصل إلى اتفاق بسبب المطالب المفرطة وتغيير شروطها من قبل الوفد الأمريكي. وفي وقت لاحق، مددت واشنطن الهدنة من جانب واحد دون تحديد موعد نهائي.