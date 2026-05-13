الهند تدرس رفع أسعار الوقود وفرض القيود على الواردات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت وكالة بلومبيرغ أن الهند تدرس سلسلة من الإجراءات، تشمل رفع أسعار الوقود وفرض قيود على الإنفاق غير الضروري، لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي من ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب على إيران. وأفاد مسؤولون لم تُكشف هويتهم للوكالة أن كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية أجروا مباحثات مع بنك الاحتياطي الهندي حول خطوات لتخفيف آثار ارتفاع أسعار النفط.

ويُعدّ رفع أسعار الوقود، أحد الخيارات المطروحة، أول إجراء يُطبّق منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وقد تشمل الإجراءات المقترحة أيضاً فرض قيود على استيراد الذهب والإلكترونيات الاستهلاكية، باعتبارها سلعاً غير أساسية. تدرس السلطات أيضاً فرض قيود مؤقتة على الإنفاق الخارجي غير الضروري، وخطوات أخرى لدعم الروبية. ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها، وفقاً لمصادر الوكالة. وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد اقترح سابقاً خطوات من بينها العمل من المنزل ومشاركة السيارات لتوفير الوقود، وحثّ الهنود على تجنب السفر إلى الخارج وشراء الذهب. وتواجه الهند ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع تكاليف استيراد النفط المرتبطة بالحرب المطولة ضد إيران، حيث يؤدي ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى إضعاف الروبية مع تزايد تدفقات الدولار إلى الخارج. وتُعدّ الروبية الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية الرئيسية، إذ انخفضت بنسبة 5.6% مقابل الدولار هذا العام.