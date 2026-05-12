الاتحاد الأوروبي علی وشك الوصول إلى اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، بأنها تتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

إلا أنها أضافت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المقترح سيحظى بالأصوات الكافية من الدول الأعضاء. وقد أُثيرت هذه القضية مع تصاعد هجمات بعض المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار ردود فعل واسعة في أوروبا.

ودعت بعض الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية ضد هذا العنف. في غضون ذلك، طلب عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بروكسل مراجعة اتفاقية التعاون مع إسرائيل. كما قُدمت مقترحات لفرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ولا تزال هذه المقترحات قيد الدراسة.