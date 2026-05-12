الحاخام لاندو: لسنا ملتزمين تجاه نتنياهو ويجب إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي للتيار اللتواني "الحريدي"، الثلاثاء، إن التزام حزب "ديغيل هتوراه" مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد موجوداً، مؤكداً أن التحالف السياسي بين الطرفين لم يعد قائماً.

وقال لاندو، في رسالة إلى أعضاء الكنيست الحريديم من "ديغل هتوراه": "لم يعد لدينا ثقة برئيس الحكومة، ولم نعد نشعر أننا شركاؤه. ولسنا ملتزمين تجاهه".

وأضاف: "من الآن فصاعداً سنفعل فقط ما نعتقد أنه جيد لليهودية الحريدية، وبرأينا يجب إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "كل الأحاديث عن 'الكتلة' (التحالف السياسي) لم تعد قائمة".

يُذكر أنّ الحاخام لاندو هو زعيم "يشيفا سلوبودكا"، التي تُعد أحد أهم المدارس الدينية اليهودية الأرثوذكسية، ويُعرف بانتقاده للصهيونية والتيارات الدينية الصهيونية.

وقد أثارت عدة قضايا خلافات بين التيار الذي يتزعمه لاندو والآخر الذي ينتمي إليه نتنياهو، وأبرزها قوانين "التجنيد" ومخاوف من استهداف الميزانيات المخصصة للمدارس الدينية.

ويفقد نتنياهو أحد شركائه السياسيين مع اقتراب الانتخابات لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وسط مطالبات بتقريب موعدها، وبعيد تشكل ائتلاف لمواجهة نتنياهو في الانتخابات، بين كل من رئيسي حكومة الاحتلال السابقين نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، مع احتمال انضمام رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت إليه.