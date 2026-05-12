الولايات المتحدة تفرج عن 53 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، عن إطلاق 53.3 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لإقراض شركات الطاقة، وذلك في إطار جهد عالمي لتحقيق استقرار أسعار النفط في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. ويأتي هذا الإطلاق الأخير ضمن التزام أمريكي أوسع نطاقًا بإضافة 172 مليون برميل إلى السوق العالمية. وكان هذا التعهد، الذي أُعلن عنه في مارس/آذار الماضي ضمن مبادرة لوكالة الطاقة الدولية بمشاركة أكثر من 30 دولة، يهدف إلى إضافة نحو 400 مليون برميل من النفط إلى السوق العالمية. وقد أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي كان ينقل 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية قبل النزاع، إلى ارتفاع أسعار النفط وتسبب في ضغوط تضخمية على الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 45%، أي ما يعادل 30 دولارًا للبرميل، منذ بدء الحرب. وحتى الآن، تم توريد نحو 35 مليون برميل إلى السوق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وفقًا لوزارة الطاقة. يُعدّ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي أكبر مخزون احتياطي طارئ من النفط الخام في العالم. وتحتفظ الحكومة الفيدرالية بهذا الاحتياطي منذ عام ١٩٧٥ لحماية الاقتصاد الأمريكي من أي اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط. وبينما وجد بعض المنتجين، كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، طرقًا بديلة لتصدير منتجاتهم، لا يزال ما بين ١٠ و١٢ مليون برميل من النفط الخام محرومًا من الأسواق العالمية يوميًا، وفقًا للمحللين. وبلغ استهلاك العالم من النفط حوالي ١٠٣ ملايين برميل يوميًا العام الماضي، استنادًا إلى تقديرات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.