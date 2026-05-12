تأجيل خطة تخفيف ديون الطاقة في المملكة المتحدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ لم يُطلق بعدُ برنامج حكومي لتسوية ديون الطاقة البالغة 500 مليون جنيه إسترليني لبعض أفقر الأسر البريطانية، في حين حذّر قطاع الطاقة من أن إجمالي المتأخرات قد يصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني (9.5 مليار دولار) بحلول نهاية العام. ويأتي هذا التأخير في ظل ضغوط متزايدة على الوزراء بشأن غلاء المعيشة، مع توقعات بارتفاع فواتير الطاقة في يوليو/تموز، وفقًا لرويترز. وكانت هيئة تنظيم الطاقة (أوفجيم) قد أعلنت عن برنامج تخفيف الديون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت تأمل في إطلاقه مطلع عام 2026. ولكن قبل أن يدخل حيز التنفيذ، يتعين على البرلمان إقرار تشريع يسمح لموردي الطاقة والجهات الحكومية بتبادل البيانات لتحديد الأسر المستفيدة من الإعانات المؤهلة للحصول على المساعدة، وهي عملية قد تستغرق شهورًا. لا تزال الحكومة في مرحلة مبكرة، حيث تجري مشاورات حول توسيع صلاحيات تبادل البيانات من الأساس.

وقال متحدث باسم الحكومة عبر البريد الإلكتروني: "نحن ندرس بعناية الردود على مشاوراتنا بشأن توسيع صلاحيات تبادل البيانات، الأمر الذي سيتيح تنفيذ برنامج لتخفيف أعباء ديون الطاقة، وسنحدد خطواتنا التالية في الوقت المناسب". وأضاف أن الوزراء عازمون على معالجة أزمة ديون الطاقة ودعم الأسر. أما هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء (Ofgem)، التي تؤكد استعدادها لإطلاق البرنامج فور الحصول على الموافقات اللازمة، فقد ألقت بالمسؤولية على عاتق الوزراء للتحرك. وقال متحدث باسم الهيئة عبر البريد الإلكتروني: "نبذل قصارى جهدنا لإنجاح هذا الأمر مع الحكومة، لكن في نهاية المطاف، الأمر يتجاوز صلاحيات هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء. على الوزراء الموازنة بين التكاليف والفوائد". تقدر مجموعة "إنرجي يو كيه" الصناعية ديون المستهلكين بحوالي 5.5 مليار جنيه إسترليني، وقالت إن هذا من المرجح أن يصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني بحلول نهاية العام إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وقال نيد هاموند، نائب مدير السياسات (العملاء) في "إنرجي يو كيه"، في رسالة بريد إلكتروني: "بدون تدابير تنظيمية مناسبة لمساعدة أولئك الذين يعانون بالفعل من الديون، ومنع الآخرين من الوقوع في نفس المشكلة، فإن هذه الأزمة ستتفاقم أكثر".