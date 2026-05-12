البحرية الامريكية تجبر ناقلة نفط عراقية على العودة بعد عبورها مضيق هرمز 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تُظهر المراقبة الفضائية للسفن أن ناقلة النفط العراقية التي عبرت مضيق هرمز بإذن إيراني، قد أعادتها البحرية الأمريكية.

وكانت الناقلة "أغيوس فنوريس" قد أرسلت إشارة يوم أمس في مياه بحر عمان وكانت متجهة نحو فيتنام.

الآن، كتب حساب "منش أوسينت" المعني بتتبع الحركة البحرية أن هذه الناقلة العراقية اضطرت للعودة لأنها عبرت مضيقاً تسيطر عليه إيران؛ مضيفاً: "إذا كان الاقتصاد العالمي ينهار، فإيران ليست المسؤولة، أمريكا هي المسؤولة."

