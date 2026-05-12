قوة صهيونية تنصب أسلاكًا شائكة بعد توغلها بقرية في ريف القنيطرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ توغلت قواتٌ إسرائيلية، داخل المنطقة العازلة غربي قرية العشة في ريف القنيطرة، ووضعت أسلاكاً شائكة جديدة، كما توغلت في بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة، بالتزامن مع قصف محيط قرية طرنجة بأكثر من عشر قذائف هاون.

وفي السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي شهدت، حالة من التوتر عقب اعتراض قوات إسرائيلية عدداً من المزارعين أثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية في منطقة “الوادي الشمالي” شمالي الحي الغربي للقرية.

وأضاف المرصد أن القوات أبلغت الأهالي بأن المنطقة أصبحت ضمن نطاق “ممنوع الوصول”، رغم اعتماد السكان عليها في زراعة المحاصيل الصيفية ورعي المواشي، ما أثار احتجاجات ومشادات كلامية في المكان.

