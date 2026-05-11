رضائي: لو اجتمعت كل قوات العالم فلن يسمح الحرس الثوري بخروج مضيق هرمز من يد إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي، إنّ بعض دول المنطقة أدركت خطأها وأرسلت رسائل إلى إيران.

وأضاف رضائي، في حديث لوكالة "تسنيم"، أنّ البحرين والإمارات لا تزالان تسلكان طريقاً خاطئاً، مؤكّداً أنّ الجمهورية الإسلامية لن تسمح بتشكّل خط "الإمارات - إسرائيل" في المنطقة.

وأشار رضائي إلى أنّ الحرب لم تنته بعد ولم نشهد وقفاً حقيقياً لإطلاق النار، ولا توجد آفاق واضحة لاتفاق سياسي مع أميركا.

وعن الأوضاع في مضيق هرمز، لفت رضائي إلى أنّ القوة البحرية لحرس الثورة أكدت منذ الأسبوع الثاني للحرب أنه حتى لو اجتمعت كلّ القوات المسلحة في العالم فلن تسمح بخروج المضيق من يد إيران ولن يتمكّنوا من تمرير لتر واحد من النفط عبره من دون إذن إيران.

وتابع رضائي: "أغلقنا مضيق هرمز، ولدينا القدرة على إغلاق مضيق باب المندب أيضاً عبر قوتنا العسكرية الخاصة من طهران، كما يمكننا فعل ذلك من خلال حلفائنا الإقليميين".

وأرجع رضائي انسحاب الأميركيين من "عملية الحرية" في الخليج إلى قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد منطقة مضيق هرمز توترات واشتباكات متفرقة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

وتؤكد إيران أن أمن مضيق هرمز يقع ضمن مسؤولية قواتها المسلحة، مشددة على ضرورة تنسيق مرور السفن، في خطوة تعكس إعادة تعريف قواعد الملاحة في المنطقة، وجاءت رداً على إجراءات أميركية، مخالفة لهذه القوانين الجديدة، لـ"إخراج سفن عالقة في الخليج".

