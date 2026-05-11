العتبة العلوية تزور عوائل الشهداء وتُكرمهم في ذي قار العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ضمن برنامج إنساني يشمل جميع المحافظات العراقية، زار وفد العتبة العلوية المقدسة الجرحى وعوائل الشهداء في محافظة ذي قار، من المتضررين جراء الاعتداءات التي استهدفت قطعات الحشد الشعبي.

تقديم الدعم

وفي هذا السياق، أكّد الخادم السيد يوسف الموسوي من قسم الشؤون الدينية للمركز الخبري قائلًا: إنّ وفد العتبة العلوية المقدسة زار عوائل الشهداء في مختلف مناطق وأقضية ونواحي محافظة ذي قار، وذلك ضمن برنامج شامل يستهدف تعزيز التواصل الإنساني وتقديم الدعم المعنوي.

رعاية الجرحى

وأشار إلى أن البرنامج تضمن زيارة الجرحى المصابين جرّاء الاعتداءات الأخيرة على القطعات المرابطة على الحدود الغربية، لا سيما في مدينة الموصل ومنطقة عكاشات، بالإضافة إلى تكريم نحو 30 جريحًا داخل مؤسسة العين في الناصرية.

زيارة عوائل الشهداء

من جانبه، بيّن الخادم مازن الأسدي من قسم العلاقات العامة أن البرنامج تضمن زيارة جميع عوائل الشهداء في محافظة ذي قار، إلى جانب متابعة أوضاع الجرحى، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد مشاركة واسعة من أقسام العتبة المقدسة، أبرزها قسم العلاقات العامة، وقسم الإعلام، وقسم الشؤون الدينية.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج شامل تنفذه العتبة العلوية المقدسة في جميع المحافظات العراقية، لتكريم الجرحى وعوائل الشهداء جرّاء الاعتداءات الأخيرة.

