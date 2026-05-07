منظمة الصحة العالمية: خطر انتشار فيروس "هانتا" لا يزال منخفضا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال غيبريسوس عبر منصة إكس إن المنظمة تواصل التعاون مع عمال السفينة والسلطات الصحية في عدة دول لمراقبة أوضاع الركاب وأفراد الطاقم، وضمان المتابعة الطبية وعمليات الإجلاء عند الحاجة، مشددا على أن الوضع الحالي لا يشبه بدايات جائحة كوفيد-19.

كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا حول تطورات فيروس "هانتا" الذي أثار خوف الكثير، عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، داعيا المهتمين إلى متابعة البث عبر حساب منظمة الصحة العالمية على منصة إكس (@WHO)، إضافة إلى حساباته الرسمية على فيسبوك ولينكدإن ويوتيوب.

تحقيقات مستمرة

وكانت المنظمة قد أعلنت بدء إجلاء عدد من المصابين بعد ظهور حالات خطيرة مرتبطة بفيروس "هانتا" على متن السفينة الهولندية، التي كانت في رحلة انطلقت من الأرجنتين قبل نحو 3 أسابيع، مرورا بالقارة القطبية الجنوبية، قبل أن تصل إلى قبالة سواحل الرأس الأخضر، حيث تم تسجيل الحالات.

وأكدت شركة أوشن وايد إكسبيديشنز (Oceanwide Expeditions) المشغلة للسفينة، إجلاء اثنين من أفراد الطاقم، أحدهما بريطاني والآخر هولندي، إضافة إلى أحد الركاب، ونقلهم جوا إلى هولندا، ما سيسمح للسفينة بمواصلة رحلتها نحو جزر الكناري.

إسبانيا: لا أعراض بين الركاب

وحسب وكالة الأناضول، ستستقبل إسبانيا السفينة السياحية "إم في هونديوس"، بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية، حيث أكدت السلطات أن العملية "لا تشكل أي خطر" على سكان جزر الكناري.

وصرحت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا غارسيا، في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، أن السفينة، التي تقل نحو 150 شخصا من 23 جنسية، من بينهم 13 راكبا إسبانيا وأحد أفراد الطاقم، من المتوقع أن تصل خلال 3 أيام إلى ميناء غراناديلا دي أبونا في تينيريفي.

وأوضحت غارسيا أن السفينة توجد حاليا بالقرب من برايا، عاصمة الرأس الأخضر، حيث أجرى علماء الأوبئة الأوروبيون تقييما وحددوا 3 أشخاص تظهر عليهم أعراض على متنها.

وقالت غارسيا إن المواطنين الإسبان على متن السفينة سيُنقلون بواسطة طائرة عسكرية إلى مستشفى غوميز أولا العسكري في مدريد لإجراء الفحوصات الطبية والحجر الصحي.

وأظهرت الفحوص أن الإصابات مرتبطة بسلالة "الأنديز" من فيروس هانتا، وهي السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال بين البشر، وفق ما أكده وزير الصحة في جنوب أفريقيا، إضافة إلى مستشفى جامعة جنيف.

وسُجلت 3 وفيات على متن السفينة مرتبطة بهذه السلالة، بينما أُكدت إصابتان أخريان، إحداهما توفيت والأخرى تخضع للعلاج في العناية المركزة بمدينة جوهانسبرغ، إلى جانب 5 حالات مشتبه بها.

ويُعد فيروس "هانتا" مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساسا عبر القوارض، خصوصا الفئران، حيث يعيش الفيروس في بولها وبرازها ولعابها.

ويمكن أن يُصاب الإنسان عند استنشاق جزيئات ملوثة في الهواء، أو عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم. وعلى عكس بعض الفيروسات الأخرى، فإن انتقاله بين البشر نادر جدا.

تاريخيا، وُثق وجود فيروسات هانتا منذ قرون في مناطق من آسيا وأوروبا، حيث ارتبطت بحالات الحمى النزفية المصحوبة بفشل كلوي.

وتعمل منظمة الصحة العالمية حاليا على تحديد كيفية انتقال الفيروس إلى السفينة، خصوصا أن أول الأعراض ظهرت في 6 أبريل/نيسان لدى أحد المتوفين.