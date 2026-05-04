إمام سني: إن وحدة وتماسك الأمة الإيرانية اليوم سيجعلانها صامدة لا تُقهر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح مدير الحوزة السنية في حامد قره تبه، بتركمانستان، قائلاً: "ندعو الله العلي القدير أن ينصر جنودنا وأمتنا. يجب على الجميع، في الميدان وفي الشارع، أن يُقدّروا هذه الوحدة والتلاحم، وأن يسعوا جاهدين لتعزيزهما وتوسيعهما. نأمل أن تستمر الوحدة والتقارب على خير ما يرام، وأن تكون الأمة الصامدة المقاومة هي المنتصرة الأخيرة لإيران الإسلامية حتى آخر نفس." وأضاف أخوند حاج عبد الجبار ميرابي، مدير الحوزة السنية في حامد قره تبه، بتركمانستان، بمحافظة غلستان، أن وحدة وتلاحم الأمة الإسلامية في إيران الإسلامية هما سر النجاح والنصر على الأعداء، قائلاً: "لقد واجهت أمريكا الإجرامية والكيان الصهيوني الشرير قاتل الأطفال الجبهة الإسلامية بكل قوتهما وبأسهما. وقد شهد مسلمو العالم، إلى جانب الأمة الإسلامية في إيران والإنسانية جمعاء، هذه الجرائم الأمريكية، وكشفوا الطبيعة الشريرة للجبهة الأمريكية الصهيونية." صرح أخوند ميرابي قائلاً: "إن الأمة الإسلامية، مستعينةً بالله عز وجل، ومعملةً بتعاليم القرآن الكريم ورسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم)، ستتجاوز هذه المحنة بالصبر والمقاومة، وسيبقى هذا السواد والندم وعار الهزيمة للأعداء". وأكد هذا العالم السني قائلاً: "قال النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) في حديثه: 'كلكم مسؤول عنكم، وسيُسأل عن الذين يسمعون كلامكم'. وننصح جميع قادة الدول الإسلامية بالتأمل والتعقل في شؤون الأمة الإسلامية، وعدم الانحياز إلى جبهة الكفر". وأضاف: "لقد دخل العالم الإسلامي وإيران الإسلامية مرحلة جديدة من التاريخ. ففي وقت يعج فيه العالم بالفوضى ويواجه أحداثاً مصيرية، استطاعت إيران الإسلامية، بشعار الوحدة، أن تهزم القوى العظمى في العالم، وأن تنال استقلالها بكرامة".