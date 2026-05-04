يجب دمج التربية الإسلامية والأخلاقية في النظام التعليمي السائد - نائب رئيس الوزراء الماليزي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أمنو) ونائب رئيس وزراء ماليزيا على ضرورة عدم إهمال التربية الدينية الإسلامية وبناء الشخصية في النظام التعليمي الوطني.

ودعا داتوك سري أحمد زاهد حميدي، رئيس حزب أمنو ونائب رئيس وزراء ماليزيا، إلى تعزيز التربية الدينية الإسلامية والقيم الأخلاقية ضمن النظام التعليمي الرسمي في البلاد، وذلك خلال كلمته الختامية في مؤتمر أمنو التعليمي في كوالالمبور. وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الهدف هو تخريج حفظة للقرآن الكريم، لا يقتصر دورهم على حفظ القرآن فحسب، بل يشمل أيضاً الكفاءات المهنية والهندسية والطبية والتقنية وريادة الأعمال والقيادة. كما أعرب عن أمله في أن يكون قادة المستقبل، بمن فيهم رئيس الوزراء، من حفظة القرآن الكريم.