مسؤولون أمريكيون: واشنطن تشترط تسليم المواد النووية الإيرانية وتضع خطوطا حمراء للمفاوضات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بحسب المسؤولين، فإن الولايات المتحدة وضعت خطوطا حمراء في المفاوضات مع طهران، أبرزها الحصول على تأكيدات واضحة بعدم سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية.

كما تطالب واشنطن بتسليم جميع المواد النووية الإيرانية المخصبة، معتبرة أن تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم يمثل أولوية تتجاوز أي اتفاق مؤقت لوقف التخصيب.

وأضافت المصادر للصحيفة أن واشنطن تصر على تفكيك منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، إلى جانب حظر أي أنشطة نووية تحت الأرض، والسماح بإجراء عمليات تفتيش عند الطلب، مع فرض عقوبات على أي انتهاكات محتملة.

وأوضح المسؤولون أن رفع معظم العقوبات الأمريكية سيكون مشروطا بالتزام إيران بتنفيذ بنود الاتفاق فعليا، وليس بمجرد توقيعه.

كما يسعى المقترح الأمريكي لفرض وقف يمتد لـ20 عاما على تخصيب اليورانيوم داخل إيران، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي بالتوازي مع تخفيف واشنطن حصارها.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الإيرانيين يدرسون حاليا الإطار الأمريكي، الذي قد يقود، إذا تمت الموافقة عليه، إلى مفاوضات تستمر 30 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

وترى الصحيفة أن الهجمات على البرنامج النووي الإيراني جعلت الشروط المقترحة أكثر فاعلية من اتفاق عام 2015، كما أظهرت استعدادا لتوجيه ضربات جديدة، وهو ما تعتبره عامل الردع الحقيقي. ومع ذلك، فإن النظام الإيراني يجيد المماطلة واستغلال الغموض، ولذلك يجب توضيح التفاصيل الأساسية حتى في الإطار الأولي.