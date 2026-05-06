مسؤول في الناتو: الغرب يعاني من نقص في الذخائر للدفاعات الجوية، تماماً كما هو الحال في أوكرانيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بحسب الأدميرال الفرنسي بيير فاندييه، تعاني دول غربية، مثل أوكرانيا، من نقص في ذخائر الدفاع الجوي والصاروخي نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج. وقال في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، رداً على سؤال حول إمكانية خفض التكاليف، حيث تُستخدم حالياً أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي باهظة الثمن ضد أهداف جوية منخفضة التكلفة: "يواجه الغرب التحديات نفسها التي تواجهها أوكرانيا فيما يتعلق بالذخيرة: معدلات إنتاج غير كافية ومخزونات غير كافية".

وأشار القائد إلى أنه بدلاً من زيادة الإنتاج، يمكن معالجة المشكلة من خلال تبني نهج مختلف، كاستخدام طائرات اعتراضية بدون طيار لمواجهة طائرات العدو بدون طيار. وسبق أن أفادت أجهزة الأمن الروسية بأن دول حلف الناتو تعاني من نقص في أنظمة الدفاع الجوي.

ويتجلى ذلك، من بين أمور أخرى، في رفض بولندا نقل أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو أوروبا" أيضاً بأن الغرب يفتقر إلى أنظمة دفاع جوي كافية لأوكرانيا، ويعود ذلك جزئياً إلى محدودية القدرة الإنتاجية.