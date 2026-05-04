مدير الحوزات العلمية في إیران يشيد بمقام المعلم في الإسلام وأنّه إشعاع من شمس النبوة والإمامة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اعتبر مدير الحوزات العلمية في إیران "آية الله الشيخ علي رضا أعرافي"، مقام المعلم شأناً سماوياً أساسه العشق والتضحية، معرباً عن تقديره للدور الشجاع الذي لعبه الأساتذة في ساحة التبيين والصمود في وجه الحرب الأمريكية ـ الصهيونية.



أشار إلى ذلك، مدير الحوزات العلمية في إيران آية الله "الشيخ علي رضا أعرافي" في رسالة بمناسبة ذكرى استشهاد المفكّر الايراني الشهيد العلامة الشهيد "مرتضى مطهري" ويوم المعلم.

وأحيى ذكرى الشهيد مطهري وشهداء سبيل العلم والمقاومة، معتبراً عمل المعلم رباطاً سماوياً قائماً على المحبة والتضحية.

وأكد ضرورة الحفاظ على التقاليد الأصيلة للعلاقة بين التلميذ والمعلم في الحوزات العلمية، مُثمناً الدور الشجاع للأساتذة في حملة التوعية والمقاومة ضد الحرب الصهيونية ـ الأمريكية ضد الشعب الإيراني.

وأضاف: "إن حقّ المعلّم والمرشد من أعظم الحقوق الإلهية والإنسانية وفي تقاليد المعاهد الدينية بحيث يتمتّع المعلّم بمكانة رفيعة وقيمة خالدة."

واستطرد مبيناً: "الرابط بين الإتقان والتلمذة رابط راسخ ومنهج متين، وتكتنف تقاليد التلمذة والإتقان في نظام المعاهد الدينية الكثير من الأسرار والخفايا".

