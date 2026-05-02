آية الله نوري الهمداني یعرب يشكر الكوادر الطبية على الجهود الدؤوبة التي تبذلها 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بحسب ما أورده كتب المرجع الديني آية الله نوري الهمداني، فقد أعرب سماحته خلال استقباله رئيس ونواب جامعة قم للعلوم الطبية، عن شكره وتقديره للجهود والمساعي القيمة التي تبذلها الكوادر الطبية، مضيفا: إن خدمة هؤلاء الناس اليوم تُعد من أفضل العبادات و الحمدلله أنتم موفقون في هذا العمل الهام.

وأشار سماحته إلى أهمية مهنة الطب، قائلا: إن عملكم مقدس للغايةولا سيما خلال هذه الأيام التي تحملتم فيها الكثير من المشقة وإننا ممتنون لجميع العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء البلاد.

یذکر: أن الكوادر الصحية في كافة أنحاء البلاد بذلت جهودا دؤوبة ودون انقطاع طوال أيام الحرب، مقدمة خدماتها للمواطنين دون أدنى نقص من أجل شموخ إيران.

وقد شن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة صباح يوم السبت، ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ (٩ اسفند ١٤٠٤)، في تمام الساعة ٩:٤٠ هجمات واسعة النطاق استهدفت مناطق في وسط العاصمة طهران ويأتي هذا العدوان في وقت كانت فيه الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة جارية في جنيف برعاية سلطنة عمان وذلك عقب حرب الـ 12 يوما، إلا أن صمود النظام والشعب وبطولات القوات العسكرية لبلادنا، قد أحبطت أهداف العدو وجعلته عاجزا عن تحقيقها؛ مما أجبره في نهاية المطاف على قبول وقف إطلاق النار بناء على شروط إيران. ومع ذلك، فقد أظهر العدو نقضه للعهود مرة أخرى، متسببا في فشل مفاوضات إسلام آباد من خلال تكرار مطالبه التوسعية والتعجيزية.

