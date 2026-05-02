تحت شعار "ومكر أولئك هو يبور" وقفات شعبية حاشدة مباركة للإنجازات الأمنية في صنعاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نظم أبناء مديريات أمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة امس، وقفات شعبية حاشدة مباركة للإنجازات الأمنية، ونصرة لغزة والشعب الفلسطيني، تحت شعار "ومكر أولئك هو يبور".

وأشاد أبناء العاصمة ببيان وزارة الداخلية بشأن القبض على خلايا جديدة من الخونة والجواسيس الذين باعوا أنفسهم ودينهم ووطنهم من أعداء الله الأمريكان والصهاينة المجرمين.

وأكدوا أن شعب الإيمان والحكمة والجهاد خاض أقدس معاركه نصرة للأشقاء في غزة وفلسطين، بينما كان هؤلاء الخونة يشتغلون مع الأعداء، يرسلون لهم الإحداثيات والمعلومات عن القيادات الوطنية وعن القوات المسلحة التي نكلت بالأعداء وهزمتهم في البحر والجو.

وردد المشاركون في الوقفات، شعارات البراءة من الأعداء والخونة والعملاء، والمنددة باستمرار جرائم العدوان والحصار الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وجددوا التأكيد على موقف الشعب اليمني الثابت والمبدئي في إسناد الأشقاء في غزة، وفي لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران، وكذا التمسك بمعادلة وحدة الساحات واستمرار التعبئة والجهوزية لمواجهة مخططات العدو الصهيوني الأمريكي.

وأكد بيان صادر عن الوقفات، استمرار الشعب اليمني المؤمن باهتمام كبير بمتابعة الأحداث والمستجدات وخاصة في غزة العزة، حيث يستمر العدوان والحصار الصهيوني عليهم حتى ارتقى 824 شهيدا، بينما بلغ عدد الجرحى 2316، منذ وقف إطلاق النار، إضافة إلى 764 حالة انتشال، ووصل العدد التراكمي للشهداء منذ بدء حرب الإبادة إلى 72,601 شهيدا و172,419 جريحا.

واستنكر استمرار العدوان الصهيوني على لبنان، والتهديدات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في إيران، في ظل استمرار التخاذل المخزي أو العمالة الصريحة من قبل الأنظمة العربية والإسلامية.

وعبر البيان عن الحمد والشكر لله على توفيقه للأجهزة الأمنية في القبض على خلايا وعناصر المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.

وحث الجميع على اليقظة الأمنية والإبلاغ عن أي تحرك مشبوه على الأرقام التالية: جهاز الأمن والمخابرات ١٠٠، وزارة الداخلية ١٩٩، معلومات التعبئة العامة ١٣٩.

وأكد البيان على الموقف الثابت والمبدئي في التضامن الصادق والعملي مع أهلنا في غزة والضفة، وفي لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران، والتمسك بمعادلة وحدة الساحات.

وأدان واستنكر بأشد العبارات ما قام به حزب الاصلاح من إصدار بيان لإدانة مسرحية اغتيال عدو الله ورسوله الكافر المجرم الصهيوني ترامب.. معتبرا ذلك البيان بيان خزي وعار وفضيحة وارتداد عن مبادئ الإسلام الأساسية ومنهجيته القرآنية.

ودعا الجميع إلى مواجهة كل مظاهر الحرب الناعمة والفساد الأخلاقي.. مطالباً الأجهزة الرسمية بالقيام بدورها في ذلك، داعيا الجميع إلى الوعي بأساليب ووسائل إسقاط وتجنيد الخونة والعملاء للحذر منها.

وحث بيان الوقفات، الجميع على الاستمرار في الاهتمام بالمدارس الصيفية ودفع الطلاب إليها ودعمها، والالتحاق بدورات التعبئة العسكرية.. مذكرا الجميع بفضل الإنفاق في سبيل الله دعما للقوة الصاروخية والجوية والبحرية على حساباتهم في مكاتب البريد.

