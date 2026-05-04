خارطة المنطقة الجديدة من مضيق هرمز الخاضعة لإدارة وسيطرة إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نشرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي خريطة للمنطقة الجديدة من مضيق هرمز الخاضعة لإدارة وسيطرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتشمل هذه المنطقة التي نشرت بحرية الحرس الثوري خارطتها ما يلي:

*جنوب الخط الواصل بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

*غرب الخط الواصل بين نهاية جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ورئيس الولايات المتحدة أعلنا أمس أنهما سيبدآن إجراءاتهما تحت مسمى "مشروع الحرية" لمرور السفن التجارية في مضيق هرمز اعتبارًا من صباح يوم الاثنين.

جدير بالذكر أن القيادة المركزية الأمريكية الارهابية (سنتكوم) والرئيس الاميركي أعلنا يوم أمس ان القوات الاميركية ستبدأ إجراءاتها تحت مسمى "مشروع الحرية" لمرور السفن التجارية في مضيق هرمز اعتبارًا من صباح يوم الاثنين.

ورداً على ذلك، أعلن قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي اليوم الاثنين: إن أمن مضيق هرمز بأيدينا، وأي عبور فيه يجب أن يتم بالتنسيق مع قواتنا المسلحة. ونحذر من أن أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي المعتدي، ستتعرض للهجوم إذا ما حاولت الاقتراب من مضيق هرمز ودخوله.

......

انتهى/ 278