دعوة للمشاركة في مهرجان شعري كبير تخليداً لذكرى استشهاد قائد الأمة الإمام الخامنئي (ره)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بكل فخر واعتزاز، تتشرف منظمة الثقافة للعلاقات الإسلامية، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية الرائدة، بفتح دعوة للمشاركة في مهرجان شعري كبير، تخليداً لذكرى استشهاد قائد الأمة، آية الله العظمى الإمام الخامنئي (قدس سره)، وتكريماً لمسيرته العظيمة تحت عنوان:

"مهرجان الإمام الشهيد العالمي للشعر"

المحاور:

‌· نمط الحياة والأسرة في سيرة الإمام الخامنئي

· نُصرة الشعوب المظلومة والمعتدى عليها

· فكر الإمام الخامنئي وسيرته المباركة

· التعريف بشخصية القائد الشهيد

· شجاعته وثباته في مواجهة النظام المهيمن

· أثر الإمام الخامنئي في الصحوة والمقاومة الإسلامية في العصر الحديث

آخر موعد لاستلام الأعمال: 3 مايو من العام الجاري

للمشاركة وإرسال الأعمال:

يُرجى إرسال القصائد على البريد الإلكتروني التالي، مع ذكر الاسم الكامل، الدولة، ورقم الجوال:

robabchaq@gmail.com

جوائز قيمة تنتظر الأعمال المتميزة، كما سيُدعى الشعراء الفائزون والمختارون لإلقاء قصائدهم في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الايرانية

