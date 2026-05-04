المقاومة الإسلامية تستهدف آليات ومقرات الاحتلال الصهيوني وتدكّ تجمّعاته محققةً إصابات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، الأحد، عن سلسلة عمليات استهدفت خلالها تجمّعات لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ردًّا على خرق الاحتلال لـ"وقف إطلاق النار" واعتداءاته المستمرة.

ففي بياناتٍ لها، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مقرّ قياديّ لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة البياضة بصلية صاروخيّة، بالإضافة إلى استهداف موقع بلاط المستحدث بقذائف المدفعيّة وتحقيق إصاباتٍ مؤكدة.

كما دكّت المقاومة تجمّعاً لآليات وجنود الاحتلال في ساحة بلدة القنطرة الجنوبية بصليةٍ صاروخيّة، واستهدفت تجمّعاً لآليات الاحتلال وجنوده في بلدة البياضة بقذائف المدفعيّة محققةً إصاباتٍ مؤكّدة.

وفي بيانٍ آخر، أكّدت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف آلية "نميرا" تقلّ طاقماً قيادياً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة، بمحلّقة انقضاضية، وحقّقت إصابة مؤكّدة.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، كاميرا مراقبة حديثة في مقر قيادي في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضيّة، محققين إصابة مؤكّدة.

كذلك، أعلنت المقاومة استهداف تجمّع لآليات وجنود "جيش" الاحتلال في بلدة البياضة بمسيّرة انقضاضيّة، محقّقةً إصابة مؤكدة.

كما طالت الأسلحة الصاروخية للمقاومة تجمّعاً لآليات وجنود الاحتلال بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة، وتجمعاً آخر في محيط مدرسة بلدة حولا، جنوبي لبنان.

وأمس السبت، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 و12:30، تجمّعات لجنود جيش الاحتلالّ في بلدة الناقورة، وذلك بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة، على دفعتين، وحقّقوا إصابة مؤكدة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تصدّيها لقوات الاحتلال عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وتستهدف تجمّعات الجنود والآليات، وتوقع الجنود الإسرائيليين في الكمائن، وذلك دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على الخروقات الإسرائيليّة.

يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لـ"وقف إطلاق النار" والهدنة مع لبنان، حيث يستهدف المدنيين والطواقم الطبية والمنازل في مناطق متفرّقة جنوبي البلاد، مسفراً عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

