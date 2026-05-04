رئيس لجنة الأمن القومي في إيران: أي تدخل أميركي بنظام مضيق هرمز سيعد انتهاكاً لوقف النار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، عبر منصة "إكس"، أن أي تدخل أميركي في نظام مضيق هرمز سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار.

وشدد على أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يُدارا بمنشورات "متوهمة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومنتصف ليل الأحد - الاثنين، أعلن ترامب عن عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، والتي ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت "الشرق الأوسط".

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيل"، إنه "إذا تم التدخل في هذه العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال فسيتعين علينا التعامل مع هذا التدخل بحزم".

